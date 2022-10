Nola, sgomberate 35 persone: vivevano da 10 anni in una scuola materna

Nola. Sei famiglie occupano da circa 10 anni una scuola materna dismessa. Carabinieri denunciano 12 persone

Sono 35 persone in totale, sono tutti italiani e 23 di questi sono minorenni e da circa 10 anni hanno occupato una scuola materna. Ci troviamo a Nola a via Guglielmo Pepe e i Carabinieri hanno identificato e denunciato per invasione di terreni o edifici 12 persone che occupano abusivamente l’edificio pubblico dismesso.

Hanno tra i 30 e i 47 anni, compongono 6 distinti nuclei familiari e dovranno rispondere anche di furto. I Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari del reggimento Campania hanno infatti appurato che gli occupanti si erano allacciati alla rete elettrica e idrica pubblica per un danno di diverse migliaia di euro.

I militari dell’Arma hanno allertato gli enti competenti ed è di queste ore la nuova ordinanza comunale che prevede lo sgombero e le eventuali ricerche alloggiative per le 35 persone.

I militari intanto stanno accertando l’esistenza di eventuali percettori del reddito di cittadinanza tra questi 12 denunciati che andrebbe in contrasto con una residenza anagrafica che non dovrebbe esistere.