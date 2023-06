Nola, nuova App per parcheggiare sulle strisce blu

NOLA. Dopo Easy Park, Paybyphone parking arriva anche MooneyGo

MooneyGo, l’app diffusa in tutta Italia, in oltre 300 città, fra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e tante altre, arriva anche nel Comune di Nola. L’app permette di attivare e terminare la sosta direttamente dallo smartphone, pagando i minuti effettivi di utilizzo, senza bisogno di cercare i parcometri o utilizzare contanti.

“Diamo un ulteriore contributo – spiega Vincenzo Caprio, l’amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, la società partecipata che gestisce le aree di sosta per conto del Comune di Nola – per migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio e per rendere più smart l’esperienza degli automobilisti in sosta sulle strisce blu del territorio cittadino.

Con MoneyGO salgono a tre le App a disposizione degli utenti che potranno così parcheggiare utilizzando un sistema comodo, intelligente e veloce. L’iniziativa è tra quelle che abbiamo individuato per innalzare gli standard qualitativi di un servizio che in una città come quella di Nola caratterizzata dalla presenza dell’ospedale, del tribunale, dell’università, di numerose scuole oltre che di un considerevole numero di uffici pubblici e privati, di istituti di credito e di esercizi commerciali è caratterizzato da un’alta domanda”.

Per parcheggiare, basta scaricare l’app gratuita e registrarsi. Una volta parcheggiata l’auto si attiva la sosta direttamente dallo smartphone, indicando la targa dell’auto, posizionandosi sulla zona (se si ha il GPS attivo viene riconosciuta automaticamente), ed impostando la durata desiderata.

Alla scadenza del tempo impostato, l’app provvederà ad addebitare all’utente i minuti effettivi di parcheggio. Nel caso invece sia necessario rimanere più del previsto, non c’è bisogno di tornare all’auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone. Stessa possibilità anche nel caso di termine anticipato del periodo previsto. Dall’app si può cliccare su “Termina adesso” e verrà addebitato l’importo corrispondente ai minuti effettivi di sosta.

I controlli avvengono in modo molto semplice grazie ai dispositivi di cui i verificatori sono dotati, che leggono se la sosta attiva direttamente tramite il numero di targa dell’auto, senza bisogno di esporre nulla nel veicolo.

Tanti sono i metodi di pagamento messi a disposizione su MooneyGo, dalla carta di credito (Visa, Mastercard o American Express), a Satispay (tramite collegamento al proprio conto corrente), Paga con PostePay, e il contante, grazie alla rete di più di 45.000 punti vendita Mooney presenti sul territorio italiano.

Con la stessa app e lo stesso account è anche possibile pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici, ad esempio con Unico Campania, ANM S.p.A., EAV ed acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia e di molte altre aziende di trasporto presenti su tutto il territorio italiano