Nola, lotta al dissesto idrogeologico: lavori in corso

Nola. Si parlerà di dissesto idro geologico martedì a Nola durante un incontro organizzato dal Comune per illustrare gli interventi che sono in corso per ripristinare gli alvei che attraversano il territorio del nolano.

Nel corso del convegno in particolare saranno esposti alla cittadinanza i dettagli relativi alla ripulitura degli alvei che attraversano l’area nolana: l’ostruzione dei vari canali contribuisce a determinare continui allagamenti quando iniziano le piogge invernali. I lavori sono in corso in queste settimane e non venivano effettuati in maniera sistematica da molti anni.

A prendere la parola saranno: Carlo Buonauro sindaco di Nola, Francesco Todisco, commissario straordinario regionale del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Camillo Mastracchio, direttore generale del Consorzio, Giuseppe D’Angelo, dirigente dell’area tecnica del Comune di Nola, Giovanni Carrella assessore comunale di Nola ai lavori pubblici, Massimiliano Manfredi, consigliere regionale, e Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Giunta Regionale della Campania.

L’appuntamento è per martedì 17 alle ore 18.00 nella sala consiliare di Piazza Duomo