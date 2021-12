Nola, lavori al via: ecco le strade interessate dai cantieri

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Nola.

Iniziano in queste ore i lavori di rifacimento del manto stradale in via Abate Minichini.

I lavori interesseranno, nello specifico, il tratto di strada che va dalla rotatoria di via Sarnella a quella di via Fonseca. Tratto interessato nei mesi scorsi dall’intervento di attivazione della fibra ottica.

I lavori saranno eseguiti nei giorni 13,14, 16 e 17 dicembre (ad eccezione di mercoledì 15) dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Le strade interessate saranno interdette al traffico.

(Fonte foto: rete internet)