Giornata Mondiale del libro: la scrittrice nolana Maria Giovanna Ferrante presenta il suo ultimo lavoro letterario: “L’amore, a volte”, venerdì 23 aprile alle ore 20:00 sulla fanpage istituzionale dell’assessorato alla cultura del comune di Nola.

“L’amore, a volte“: è il libro curato dalla scrittrice nolana Maria Giovanna Ferrante che domani, venerdì 23 aprile, sarà presentato alle ore 20.00 in diretta sulla fanpage istituzionale dell’assessorato alla cultura del comune di Nola – che ha promosso l’iniziativa, in sinergia con Hollywood Television.

All’incontro, moderato dalla giornalista Autilia Napolitano, prenderanno parte, oltre l’autrice, il sindaco Gaetano Minieri e l’assessore Giampietro.In scaletta anche letture drammatizzate a cura degli attori della compagnia teatrale nolana Pipariello.

“Un’occasione per rilanciare l’importanza della cultura che, nella letteratura, trova una delle sue principali espressioni – dichiara l’assessore alla cultura Ferdinando Giampietro – Ma anche uno strumento per tenere viva l’attenzione su uno dei temi più delicati e purtroppo ancora attuale, come la violenza sulle donne, al centro dei quattordici racconti curati dalla scrittrice nolana Maria Giovanna Ferrante ed a cui hanno lavorato tante donne”.

“Il libro nasce, prima di tutto, dalla caparbietà di Pietro Damiano, da cui hanno preso vita le edizioni “Opera Indomita”, che ha coinvolto il nostro gruppo di autori proponendoci di scrivere sulla violenza di genere – aggiunge l’autrice – È diventato, poi, una creatura viva, nutrita dal desiderio di raccontare e di dare anima a personaggi che sono , sì, frutto della nostra fantasia, ma si rivelano assolutamente verosimili. Curarne la pubblicazione è stato emozionante. Un libro corale, scritto da donne, ma con lo scopo di indurre tutti i lettori a riflettere sulle conseguenze di errate interpretazioni dei rapporti d’amore”.