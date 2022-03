Nola in ansia per Ugo: è scomparso da 2 giorni

NOLA – La città di Nola è in ansia per Ugo Viscovo. Il giovane si è allontanato due giorni fa e da allora si sono perse le sue tracce.

Sui social in tanti stanno condividendo l’appello dei familiari, in ansia come amici e consocenti. La pagina “Noi che amiamo Nola” ha lanciato un appello affinchè chiunque l’avesse visto o abbia sue informazioni possa mettersi in contatto con la madre al numero 3331128691.

Non si conoscono al momento le modalità con le quali il giovane Ugo si sarebbe allontanato dalla città bruniana.