NOLA – Choc in una classe di Nola: un 12enne a scuola con un coltello da cucina. Scatta la denuncia dei carabinieri

Non ha ancora 13 anni ma porta a scuola un coltello da cucina di 20 centimetri. E’ ancora poco chiaro cosa volesse farci e quando la sua insegnante lo nota in classe avverte immediatamente i Carabinieri.

Quando i militari arrivano in classe l’arma era stata già presa in consegna dalla docente. Per il piccolo una denuncia per porto abusivo di armi e l’affidamento ai genitori.