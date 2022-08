Niente candidatura per Di Sarno: il fedelissimo di Di Maio ufficializza rinuncia

Niente candidatura per l’attuale deputato del gruppo parlamentare Insieme per il futuro: “Ho deciso di non candidarmi in questa tornata elettorale” con orgoglio rappresenterò il mio territorio fino alla fine del Governo “, ha fatto sapere Di Sarno. Una decisione presa da tempo. Negli scorsi giorni il deputato ha risposto con un “NO” alla sua disponibilità sulla sua futura collocazione politica all’interno del gruppo “insieme per il Futuro”, confluito poi nel partito “Impegno Civico” di Di Maio.

“Dopo quattro anni di attività parlamentare sono orgoglioso del lavoro svolto, sono sempre stato a stretto contatto con il mio territorio ed ho posto al centro della mia agenda politica: la sicurezza dei cittadini, la giustizia sociale, lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese, il sostegno alle fasce più deboli, ma continuerò a portare avanti i temi a me cari, per il monento, anche fuori dalle istituzioni” ha affermato l’On. Di Sarno Segretario della Giunta Autorizzazione a Procedere della Camera dei Deputati.