Nell’auto con un panetto di hashish a Ercolano, fermato dai carabinieri

ERCOLANO – E’ di 2 arrestati, 2 persone denunciate a piede libero, 90 persone identificate e 35 veicoli controllati il bilancio della maxi operazione nel Vesuviano.

Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato mentre, a bordo della sua utilitaria, percorreva via Pugliano. Perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi. Il 46enne è in attesa di giudizio.

Arrestato invece per possesso di documenti falsi un 42enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato mentre era in sella al suo scooter in via Benedetto Croce a Portici. Al controllo ha esibito una carta di identità contraffatta. Per lui le manette, ora è in attesa di giudizio.