Natura in festa tra musica e sapori, l’appuntamento domani a Pollena

POLLENA TROCCHIA – Valorizzazione delle bellezze naturalistiche locali e delle produzioni agricole tipiche del territorio. È questo il doppio obiettivo che si propone l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Esposito, che per sabato 24 giugno ha organizzato, nell’ambito del cartellone di eventi cittadini finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e grazie alla collaborazione dell’associazione Liberi Pensieri, la manifestazione dal titolo “La natura in festa tra musica e sapori”.

Appuntamento a partire dalle ore 18 presso il geosito dei Conetti vulcanici del Carcavone: si comincia con un’escursione guidata alle tre piccole strutture vulcaniche di forma conica a seguito della quale ci sarà l’apertura degli stand delle aziende agricole di Pollena Trocchia che metteranno in mostra a faranno assaggiare le loro produzioni. Alle 20:30, dopo i saluti istituzionali, il concerto del duo EbbaneSis. «Sabato sera avremo l’occasione di stare insieme all’aria aperta, fare un’escursione guidata presso il nostro affascinante sito vulcanico di rilevante interesse geologico, conoscere meglio le nostre aziende agricole assaggiando i loro prodotti e assistere al concerto del duo EbbaneSis. Attraverso iniziative come queste vogliamo contribuire alla promozione del territorio e delle sue eccellenze, stimolando una rete tra produttori, associazioni e istituzioni» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.

«Con l’arrivo dell’estate aumenta la voglia di socialità e di condivisione. Per offrire a tutti un’iniziativa che vada in questa direzione, ma che al tempo stesso sia anche una vetrina per i produttori agricoli locali abbiamo organizzato questo evento in uno dei luoghi più belli del nostro territorio, che invitiamo tutti a visitare in un’occasione di festa che vede come protagonista il bello e il buono del nostro territorio» ha detto il vicesindaco Francesco Pinto, delegato a valorizzazione del territorio, eventi ed attività produttive.