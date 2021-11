Napoli–Verona, 2 punti persi e 2 guadagnati (la sedicesima dell’alieno Gennaro)

Sono Gennaro, il vostro alieno, da quando sono sulla Terra ho assimilato le vostre emozioni, le reazioni alle cose che non vanno, io oggi sono un po’ infastidito per la partita con il Verona. Ma data la ragione fredda da abitante di un mondo più sviluppato del vostro che prende il sopravvento, non posso……ma no, certo che posso maledire chiunque, compreso l’arbitro, e come dite voi? Giulietta cos’è? Oggi sono 2 punti persi, o quasi…

Partita dura, che il Napoli non imbrocca come deve. Il viso di Maradona sulla nuova maglia non aiuta, partenza, via, e il Napoli va sotto. 2 errori di Rui e Rrahmani favoriscono il gol a là Romario di Simeone (sì, ho visto un po’ di video di vecchi calciatori). Ma gli azzurri riagguantano prestro il risultato, schiacciando in area gli avversari, con un rimpallo, l’occhio di Fabian e il tiro di Di Lorenzo, sotto le gambe del portiere, e corre l’areoplanino (sì, ancora, ho visto video vecchi). Il Napoli rischierà, Ospina si lancerà, non mancheranno 2 pali, di Osimhen e Mertens su punizione, i cambi daranno qualche ulteriore idea, ma non come sperato, nel finale il Napoli si assopisce, ma poi si sveglia, arrivano 2 espulsioni per gli avversari, ma è troppo tardi. Le decisioni all’inglese dell’arbitro sono a volte non proprio limpide, ho dubbi su alcuni interventi. Ma alla fine conta poco, il Verona ferma ancora il Napoli, sono 2 punti persi….

Ma in serata si gioca il derby, che ferma le milanesi, e regala al Napoli i 2 punti che mancano dalla partita con il Verona. Tutto resta come è, lasciando il rimpianto che una vittoria con il Verona avrebbe potuto dare uno slancio iniziale per lasciare indietro il Milan. 2 punti persi e 2 guadagnati, la matematica è la stessa ovunque, anche in una galassia lontana come la mia, un nulla di fatto, ma resta l’imbattibilità in campionato, e scusate se è poco.