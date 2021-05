Il Napoli gioca, vince e io non ho visto la partita, ignoravo vi fosse un turno infrasettimanale: il lavoro è ai limiti, impegni privati che riempiono il tempo rimasto, ma non solo.

Ho seguito il Napoli in tutte le condizioni, quando perdeva, quando vinceva, quando arrivava al secondo posto, o quando a stento si qualificava per la Europa League. Ero appassionato, ma dopo quanto successo in questi due anni, ho perso quel sentimento che questi colori mi avevano trasmesso. E forse anche per questo, non riesco più a seguire quanto voglio.

In realtà qualcuno mi potrebbe criticare accusandomi di essere tifoso solo quando si vince, e non credo che questo sia il caso, perché il Napoli delle ultime settimane è vincente. Sta agguantando un risultato insperato, gioca alla grande, sublima le qualità dei singoli. E seppur fallisse la qualificazione Champions avrebbe comunque realizzato tanto, facendosi perdonare, almeno in parte, per una sciagurata parte della stagione. Lo fa anche con l’Udinese, dopo una partita che ho potuto vedere solo attraverso gli highlight. Non c’è stata storia. Gol di pregevole caratura, soprattutto quello di Fabian, gol che arrivano dopo la pressione alta, gol cercati e trovati, gol di squadra che ci crede e prova a conquistare almeno il quarto posto.

Non possiamo che approvare questa vittoria, approvare questo Napoli, spero soltanto di ritrovare la passione persa, spero che una vittoria non vista come questa sia solo un incidente nel mio percorso, e che possa essere normalità per il Napoli della prossima stagione, una stagione di vittorie viste e godute.