Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa da Rifondazione Comunista

Questa mattina è stata inviata una lettera al Prefetto di Napoli, dott. Marco Valentini, a firma di Elena Coccia, Consigliera metropolitana di Napoli, e di Rosario Marra, segretario provinciale di Rifondazione Comunista.

“Abbiamo chiesto al Prefetto di rendere prontamente pubblico l’elenco delle attività produttive aperte sul territorio della Città Metropolitana”, dichiara Elena Coccia. “Sia quelle che rientrano nella categoria delle produzioni essenziali, ovvero ricomprese nei codici ATECO del DPCM del 20 marzo”, prosegue Coccia, “sia soprattutto quelle che hanno richiesto deroghe al Prefetto per riprendere la produzione”.

“E’ anche necessario conoscere” aggiunge Rosario Marra, “quali misure di modifica dell’organizzazione del lavoro sono state approntate nei singoli stabilimenti per l’effettivo rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti-contagio. E quali azioni di controllo sono state messe in atto”.

“Ci aspettiamo un pronto riscontro dalla Prefettura” conclude Marra. “Si tratta di esigenze primarie di tutela della salute delle lavoratrici, dei lavoratori e dei territori dove sorgono le attività industriali, nonché di trasparenza amministrativa”.



Elena Coccia Consigliera metropolitana di Napoli

Rosario Marra Segretario Provinciale Rifondazione Comunista di Napoli

