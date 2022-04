Napoli pazza per il cibo Healthy: assalto al fast food sano del trio Sfera-Petagna-Burlon

A Napoli, precisamente al Corso Umberto I, civico 28, è stato inaugurato un nuovo ristorante, Healthy Colors, un fast food la cui catena è già presente a Roma, Milano e Torino ed ora è approdato anche nella città partenopea.

Nato dalla collaborazione di tre amici, il cantante Sfera Ebbasta, lo stilista Marcelo Burlon e l’attaccante del Napoli Andrea Petagna, il fast food propone del cibo “healthy”, ovvero sano, con un’attenzione verso il benessere fisico ed un’alimentazione corretta, due prorogativi assoluti dei tre proprietari.

Tantissime le persone in fila per assaggiare per primi i cibi proposti dal ristorante e, ovviamente, per vedere dal vivo anche Sfera Ebbasta, Burlon e Petagna che si sono presentati dopo alcune ore ed hanno cantato e ballato con tutti i presenti.

In molti si sono però chiesti quanto costi mangiare in un ristorante così famoso e da questa domanda sono partite critiche su critiche su chi invece crede che “spendere tutti quei soldi per un posto così” sia inutile. Ed è qui che casca l’asino. Perché il ristorante nonostante sia di proprietà di 3 personaggi molto noti in italia e non solo, rientra proprio nella fascia del classico fast food, ovvero un ristorante in cui si può mangiare dell’ottimo e sano cibo e spendere non più di 15 euro.

Il menù, infatti, è composto da vari cibi con dei prezzi davvero molto bassi nonostante si tratti non del classico ed economico cibo di un fast food: si può iniziare con gli healthy starter, a scelta sta nuggets vegani, nachos cucinati healthy e edamam di vario tipo; gli healthy wok, ovvero piatto di riso con diversi condimenti a scelta del consumatore; le classiche insalatone healthy da condire a scelta tra pesce o carne e vari altri alimenti; ed infine i classici burger, in questo caso a scelta tra base di pollo, salmone, fassona e burger vegetale, il tutto da condire possibilmente con salse healthy e bio per rendere il sapore ancora più completo.

Tutte queste prelibatezze, oltre che ad essere super salutari e buonissime, sono anche molto economiche, si va da un prezzo minimo di 5 euro a porzione fino ad un massimo di 12 euro e 90, proprio come tutti gli altri fast food. E per tutti quelli che avevano provato ad insinuare che il costo sarebbe stato come quello di una cena a base di pesce a Capri, beh non resta che andare a provare per credere.