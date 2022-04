Napoli – Fiorentina, sei finali (la quarantunesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico alieno, Gennaro, sono ancora deluso. Il Napoli fallisce un’altra occasione, resta in piedi solo grazie al valore di Mertens e Osimhen, perde ancora in casa, si rimangia le speranze della partita con l’Atalanta. Ed ora? Dopo la vittoria dell’Inter, scivola al terzo posto. Nulla è perduto, mancano sei partite che il Napoli deve giocare come sei finali. Non so se avrà la forza mentale di farlo. Gli azzurri hanno più volte dimostrato di avere le qualità, ma non la perseveranza di portare avanti le proprio idee e il proprio valore. Cosa succederà? Come affronterà queste sei finali il Napoli? Io sono deluso, ma c’è una flebile luce nel punto più remoto del mio cuore alieno che spera, spera che le circostanze regalino, come già hanno fatto, delle opportunità, e che il Napoli le colga. Sei finali per un sogno.