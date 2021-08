Sono 87 i profughi afghani arrivati in Campania nella notte al Covid Residence dell’ospedale del Mare di Napoli.

Stanchi, provati dal viaggio e da ciò che hanno vissuto nella loro terra natale, finalmente possono tirare un piccolo sospiro di sollievo per essere stati accolti in Italia. Arrivati a Fiumicino in tarda serata, sono stati poi trasferiti in Campania: famiglie, con coppie anche molto giovani e circa dieci bambini accolti dal personale medico e pediatrico dell’ospedale di Napoli, a cui saranno effettuati i canonici tamponi molecolari e che resteranno in quarantena nella struttura di Ponticelli per circa 10 giorni nel rispetto della normativa anti-covid.

Intanto altre strutture situate in Campania sono in procinto di attrezzarsi per accogliere i cittadini afghani appena arrivati. Dopo la canonica quarantena, infatti, i profughi afghani saranno trasferiti e accolti in varie zone delle reti Sai della Regione Campania.