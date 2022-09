Muore nel pronto soccorso chiuso per Covid

CASTELLAMMARE DI STABIA – “Presenterò un’interrogazione in Consiglio per chiedere che sia fatta luce su quanto accaduto la sera del 20 settembre scorso nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove ha trovato la morte Mario Buono.

Come pubblicato dal Mattino, giunto alle 21.50 con un dolore al petto è stato messo in sala d’attesa perché si stava procedendo alla sanificazione dei locali per una procedura Covid. Dopo dieci minuti è andato in arresto cardiaco ed è morto. Va verificato se sia stata fatale proprio quell’attesa e se ci siano responsabilità specifiche per l’accaduto. Lo dobbiamo alla sua famiglia che merita di conoscere la verità su quella tragica sera. Bene ha fatto il direttore dell’Asl Napoli 3, Giovanni Russo, a costituirsi parte civile nei confronti dei medici nel processo che appurerà i fatti”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.