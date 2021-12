Muore in incidente poco prima delle nozze, Ercolano piange la giovane Giada

ERCOLANO – Ercolano piange una giovane vita spezzata sulla strada. E’ venuta a mancare all’età di 26 anni Giada Matarazzo, vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 253bis, alle porte di Bologna dove la sua famiglia si era trasferita da Ercolano, la città natale.

Giada era alla guida della sua auto quando è avvenuto l’impatto: la sua vettura si è scontrata prima con un altro veicolo e poi con un camion. L’urto è stato purtroppo devastante.

A breve si sarebbe sposata con Domenico, il suo compagno storico on il quale ha condiviso gran parte della sua vita. Un sogno sfumato in un punto tristemente noto in Emilia-Romagna per l’elevato numero di incidenti anche gravi.