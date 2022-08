Muore dopo parto, salma liberata dopo autopsia: la verità sulla tragedia

Eseguita l’autopsia sul corpo di Vincenza Donzelli, la 43enne morta presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dopo il parto, lo scorso 13 agosto.

I risultati non sono ancora stati resi noti, saranno disponibili tra circa due mesi viste le recenti procedure legali secondo cui l’unica persona indagata al momento sarebbe il ginecologo che ha eseguito il parto. Non è risaputo, dunque, quale sia la causa che portato al decesso della donna che, pare, fosse in ottima salute anche nel momento del parto cesareo non programmato.

Subito dopo aver dato alla luce il figlio, però, Vincenza ha iniziato ad aggravarsi improvvisamente ed è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. L’esame autoptico, necessario per capire se si tratti di un caso di malasanità e dunque di un errore medico o di una drammatica complicazione, è durato circa 4 ore dinanzi alla rappresentanza legale della famiglia della vittima e del medico.

Visto il rilascio della salma dal reparto di medicina legale della Federico II di Napoli, nei prossimi giorni si potranno svolgere i funerali della donna.