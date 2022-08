Muore dopo aver partorito: addio alla compagna del figlio di Cannavale

By

E’ morta a 43 anni, dopo aver partorito pochi giorni fa il suo bimbo, Vincenza Donzelli, operatrice turistica. Era tra le anime della Galleria Borbonica, della quale era responsabile del percorso via delle Memorie.

Vincenza era la compagna di Andrea Cannavale, produttore cinematografico, figlio del grande attore Enzo.

E’ lui che affida ai social il suo saluto: “Buon viaggio Amore Mio bello… È stato un privilegio averti vissuto. Sei stata un esempio di Vita… Ti prometto che crescerò nostro figlio con i tuoi valori e con la tua purezza d’animo. Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia Vita. Ti Amerò per sempre”. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio sui social per la morte della Donzelli.