Muore contagiata nel focolaio della clinica: casi in due reparti

ACERRA – Sono ormai oltre dieci i casi Covid censiti alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, ma mentre la direzione completa il monitoraggio dei dipendenti arriva una terribile notizia. Ieri pomeriggio è deceduta una delle pazienti di Cardiologia contagiate nel focolaio scoppiato nel reparto della struttura di corso Italia.

Stando a quanto emerso la donna, una 70enne della zona, aveva un quadro clinico compromesso in quanto cardiopatica e non sarebbe deceduta per le conseguenze dirette del Covid. Al momento del decesso era in Terapia Intensiva, mentre gli altri contagiati emersi tra Cardiologia e Ginecologia, asintomatici, sono stati spostati in reparti specializzati per il Covid.

I casi confermati in Cardiologia, oltre alla sfortunata 70enne, sono cinque, tre quelli di Ginecologia, due mamme ed un bambino, ai quali vanno aggiunti un’altra donna e un neonato che hanno scoperto di aver contratto il virus al ritorno a casa dalla clinica. Sono in via di completamento i tamponi sui dipendenti.