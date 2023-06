Milan Club Marigliano compie 6 anni, torneo di calcetto e buon cibo per festeggiare

16 giugno 2017-16 giugno 2023: il Milan Club Marigliano compie 6 anni.

Lo scorso 15 giugno, il Milan Club Marigliano ha festeggiato il suo sesto compleanno. Il 16 giugno 2017, infatti, il presidente Luigi Porciello fondava quello che, nel giro di pochi anni, sarebbe diventato uno dei Milan Club più numerosi della Campania e, addirittura, dell’Italia intera.

Il continuo, instancabile lavoro del presidente Porciello permette ai suoi seguaci di sostenere il Milan sempre ed ovunque. Le centinaia di persone che hanno sposato la causa di questo Club, infatti, con grandi sacrifici economici ed immensa passione macinano chilometri su chilometri per supportare il Diavolo. Che sia di sabato, di Domenica o di mercoledì, la bandiera del Milan Club Marigliano sventola fiera in ogni stadio.

I soci del Club, poi, possono sfruttare la comune passione rossonera per creare relazioni che durano nel tempo e, in diversi casi, sfociano nell’amicizia. Proprio per questo motivo, ha avuto grande successo il torneo di calcetto (il quarto in sei anni) che il presidente Porciello ha organizzato per festeggiare il sesto anniversario della fondazione del suo Milan Club. Ieri, al centro sportivo “Emivan” di Marigliano, ben 100 persone hanno condiviso una serata all’insegna dello sport, del divertimento, dell’amicizia e… del cibo. Ben 8 squadre si sono sfidate in un torneo di calcetto, che le vedeva divise in due gironi da quattro.

Le squadre vincenti dei due gironi si sono poi sfidate nella “finalissima”, in cui gli “Incurabili” hanno avuto la meglio su “Sex&Milan”.

A fare da cornice alla serata, inoltre, sono state la simpatia di “Zio Savino qualità”, titolare di un’omonima pasticceria dotata di più sedi in Campania, e le sue graffe, gentilmente offerte dal Club.

Il presidente Porciello ringrazia tutti i soci che hanno preso parte all’evento e ricorda che le iscrizioni al Milan Club Marigliano in vista della stagione 2023-24 sono ancora aperte.