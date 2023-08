Mazza da baseball contro l’auto dell’ex moglie, assalto choc davanti ai figli

MARIGLIANO – Violenza ai danni di una donna. Nella giornata di lunedì una pattuglia della polizia locale di Marigliano veniva contattata per un presunto danneggiamento di un veicolo.

Sul posto la pattuglia unitamente al comandante della polizia locale di Marigliano appurava invece che una donna in forte stato di agitazione era stata seguita ed attesa dal marito con cui e legalmente separata che alla presenza dei figli rompeva con una mazza da baseball il parabrezza del veicolo dileguandosi successivamente .

Sul posto anche un autolettiga del 118 i cui sanitari prestavano soccorso alla malcapitata per le cure del caso . La donna era in evidente stato di agitazione e già più volte minacciata di morte dalla persona . Immediatamente la polizia locale di Marigliano procedeva alla identificazione del soggetto ed alla denuncia per violenza privata e danneggiamento aggravato .

“Andremo a fondo – dichiara il comandante Nacar – sulla vicenda azionando tutte le strade possibili per tutelare la persona offesa e il suo nucleo familiare mediante l azione dei servizi sociali e le autorità preposte”.