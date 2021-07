Gestione illecita dei rifiuti: controlli a tappeto del comando della polizia locale in zona Pontecitra, Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comando di polizia locale.

Durante il controllo del territorio, in località Pontecitra, ieri il comando di polizia locale ha denunciato una donna intenta nell’atto di sversamento di rifiuti in strada, ma non è l’unico provvedimento della giornata. Infatti, con il supporto del contingente dell’esercito che coordina l’Area Est di Terra dei Fuochi, è stata denunciata e sanzionata per assenza del registro rifiuti un’attività di vendita di marmi in difetto non solo dell’autorizzazione unica ambientale, ma anche a causa di uso indebito di un’area adibita a deposito, detenuta illegittimamente.

Controlli a tappeto, dunque, a cui hanno fatto seguito denunce e sanzioni da parte del comando locale. Unitamente al personale dell’Agenzia di Sviluppo Area Nolana e con il supporto del contingente dell’esercito, è stato inoltre effettuato un volo ricognitivo di alcuni fenomeni criminali denunciati in questi giorni.

“Questa attività – dichiara il comandante – è l’ennesima effettuata e conferma i primi riscontri sull’interramento dei rifiuti. Anche senza risorse ed in attesa di personale a tempo determinato sento di ringraziare tutto il personale per lo sforzo profuso”.