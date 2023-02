Marigliano vola al Festival: stasera Gigi Tufano sul palco dell’Ariston con Bennato. L’intervista

Marigliano. In esclusiva il M. Luigi Tufano rilascia un’intervista in vista della sua esibizione con Edoardo Bennato e Leo Gassman, nella serata duetti del Festival di Sanremo.

Il Maestro Tufano o semplicemente Gigi, per i mariglianesi, sarà presente a Sanremo 2023 in qualità di ospite con il quartetto Flegreo per accompagnare Bennato e Gassman nel “Medley Bennato” durante la serata duetti e cover.

Gigi ha preso il vìolino tra le mani la prima volta a sei anni e poi non si è fermato più! Con Bennato sul palco suonerà però la viola.

Una carriera stellare, con Baglioni, Dalla, Zarrillo, B.B. King, Giorgia, Renato Zero e ancora partecipando alla registrazione di colonne sonore per film di Sorrentino e Ozpeteck.

Mi accoglie nella sua casa, sul corso di Marigliano e con grande gentilezza e disponibilità, mentre prova gli spartiti per Sanremo, scambiamo qualche chiacchiera.

Allora Gigi, Sanremo, cosa rappresenta per te?

“Non vedo Sanremo da 32anni, è un trampolino di lancio per cantanti non per musicisti.

I musicisti ne escono quasi penalizzati per un motivo semplice: non sempre vengono valorizzati come si deve eppure hanno anni di studio e di preparazione alle spalle, vivono settimane intense di stress e lavoro per essere impeccabili durante la diretta”.

Sei emozionato?

“Sì sono emozionato e contento perché so che il mondo oggi vuole questo: visualizzazioni, interazioni, grandi numeri e da questo punto di vista Sanremo è il meglio a cui si possa aspettare ma se lo spettacolo fosse stato a porte chiuse ci avrei un po’ su”.

Cosa significa suonare all’Ariston con Bennato?

“Sono da 22 anni con Eduardo, lo seguirei ovunque, è un artista eccezionale. L’Ariston è un teatro che sprigiona una grande energia, io ci sono già stato suonando a Destinazione Sanremo e in altre occasioni”

A cosa penserà Gigi Tufano quando metterà la prima nota in diretta, davanti a 13 milioni di telespettatori?

“Ho i brividi…perché ci pensavo in questi giorni. Tremerò sicuramente, hanno tremato tutti i grandi, perché quel palco è un mattoncino fondamentale da inserire nel proprio curriculum artistico. Una tappa essenziale”.

L’INTERVISTA VIDEO INTEGRALE