Marigliano, trovata discarica dei veleni: bruciavano canne fumarie di eternit

Marigliano. Grazie alle immagini di rilevazione dall’ alto la polizia locale di Marigliano in data 17.07.2022 e riuscita ad individuare una grossa discarica di canne fumarie in eternit sversate in maniera irregolare.

Con questo intervento si sono allertati i vigili del fuoco che sul posto hanno spento incendio ed hanno iniziato la campionatura del materiale .

Intera area posta nel lagno a ridosso di lausdomini e’ stata posta sotto sequestro penale .

Siamo all’ ennesimo sequestro della polizia locale di Marigliano. Dopo tre anni gli sversamenti sono stati quasi azzerati.

Il due agosto 2022 a tre anni dal protocollo inaugurato dalla agenzia area nolana con il comune di marigliano e portato alla cabina dj regia di terra dei fuochi sara svolto un volo su tutto il territorio di Marigliano per dimostrare i progressi fatti in tre anni e i 7000 metri cubi di rifiuti eliminati.

Siamo ancora agli inizi – fa sapere il comandante – ma questo è il segno della svolta. Tutte le attività di sequestro di siti anche di sversamento ventennale hanno trovato compimento nelle bonifiche .