Marigliano taglia la burocrazia, online sportello per l’edilizia

Comune di Marigliano: online lo sportello per l’edilizia. Domani la presentazione

Riceviamo e pubblichiamo

MARIGLIANO – Online lo sportello digitale per l’edilizia: servirà a rendere ancora più efficiente e più trasparente il servizio reso a cittadini e professionisti. Le pratiche potranno essere presentate in modalità telematica senza la necessità di recarsi in municipio. Si ridurranno così tempi e burocrazia ed in più sarà possibile seguire l’iter dell’istanza inoltrata sempre attraverso la rete.

Attivata anche una casella di posta elettronica dedicata attraverso la quale gli utenti potranno mettersi in contatto direttamente con gli uffici competenti. Il nuovo servizio sarà presentato alle 11 di domani 28 ottobre 2021 con un webinar al quale sarà possibile iscriversi cliccando qui https://register.gotowebinar. com/register/ 432564784934481167.–