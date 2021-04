Marigliano, speculazione edilizia: sequestrato un palazzo a tre piani

La Polizia Locale in campo contro la speculazione edilizia

Sequestrato in pieno centro un palazzo di tre piani che aveva aumentato volumetria con cubature e piani non consentite. Il nucleo di polizia edilizia, diretti dal maresciallo Ardolino, ha effettuato delle verifiche ed ha potuto appurare che la ristrutturazione edilizia in pieno centro non si può effettuare per cui, dopo la relazione del responsabile dell’ufficio tecnico ing. Ciccarelli, ha provveduto al sequestro del manufatto

“Siamo a 39 sequestri di iniziativa da quando è stato istituito il nucleo- dichiara il comandante . Non ci fermeremo di un passo anche con la mancanza di personale e provvederemo a sequestrare altri siti in questi giorni per la matrice ambientale”

