Riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 17 maggio, dopo la relazione proposta dal comandante della PM ed approvata nello scorso Consiglio comunale, andrà in vigore la possibilità per la sosta nell’area a pagamento di sanare il ritardo nel massimo della prima ora . Nel caso di violazione e nella fattispecie prevista apparirà sull’ avviso di contravvenzione un apposita dicitura per permettere la sanabilità del ritardo nel massimo della prima ora .

La operazione sarà gestita direttamente al parcometro inserendo la somma corrispondente nello stesso per il ritardo della prima ora .

Successivamente basterà portarsi presso il Comando di PM e compilare apposito modulo di archiviazione in autotutela allegando il verbale di violazione e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dello scaduto entro l’ora.

Il Comando annuncia che a breve la ditta dei parcheggi procederà alla segnaletica orizzontale e verticale nell’area mercato con eliminazione del parcheggio nella zona cimitero.