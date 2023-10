Marigliano, si schianta contro guardrail sulla Provinciale sotto effetto dell’alcol: vigili gli tolgono auto e patente

MARIGLIANO – Nei giorni scorsi la polizia locale di Marigliano interveniva per un sinistro di un veicolo in via provinciale Scisciano che da solo si schiantava contro un guard rail in circostanze sospette

Gli agenti intervenuti sul posto effettuavano i primi rilievi e dalle prime ricostruzioni facevano sottoporre il soggetto alla guida agli esami per la verifica dello stato alcolemico e tossicologico. Gli esiti pervenivano solo dopo alcuni giorni e segnalavano una positività al tasso alcolemico superiore al 2.2.

Immediatamente scattava la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro penale del veicolo. Inoltre al conducente veniva ritirata la patente per la sua sospensione oltre la verbalizzazione per il danneggiamento provocato. Dalle indagini emergeva anche una recidività del soggetto.