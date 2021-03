Riceviamo e pubblichiamo

L’ Iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, l’ordine dei farmacisti e Federfarma

Sabato a Marigliano “Un tampone per tutti”, iniziativa promossa grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa, l’ordine dei farmacisti di Napoli presieduto da Enzo Santagata e Federfarma Napoli.

La referente dell’ importante attività di monitoraggio della popolazione rispetto ai contagi da COVID é Michelina Ruggiero, consigliere comunale di Azzurra Libertà e l’appuntamento é per sabato 27 marzo 2021 a piazza Municipio dove, dalle 9, sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test rapido anti – COVID 19.

I cittadini che vorranno sottoporsi all’esame dovranno recarsi nelle farmacie cittadine per ritirare e compilare il modulo di prenotazione senza il quale non sarà possibile effettuare il tampone.

Il numero dei moduli é limitato e l’obiettivo dello screening é principalmente quello di somministrare i test ai cittadini fragili per fare in modo che tutti possano avere la possibilità di fare prevenzione. In più sarà così possibile individuare eventuali asintomatici e procedere al necessario tracciamento dei contatti in grado di frenare i contagi.

Un modo questo per contribuire al contenimento dell’epidemia sul territorio e di collaborare con le istituzioni sanitarie nella lotta al COVID sul territorio.