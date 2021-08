A seguito di attività di indagine relativa ad incendio divampato in via Sentino in data 12.08.2021, nella stessa area venivano rinvenuti rifiuti di vario genere abbandonati e, in parte, già oggetto di abbruciamento.

Tra i rifiuti suddetti si rinveniva: vetro, fusti di vernice ed olii esausti, materiale edile di risulta, materiale in plastica, lattine e barattoli di alluminio.

L’area oggetto di sequestro ha una estensione di circa 200 metri quadri.