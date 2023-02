Marigliano, riapre la palestra della scuola media a Pontecitra

Marigliano, riapre la palestra della scuola media Pacinotti di Pontecitra

Alla scuola media Pacinotti di Pontecitra si aprono le porte della palestra: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Peppe Jossa, ha effettuato un intervento di messa in sicurezza che garantirà agli studenti di praticare in tranquillità le attività sportive. Ad usufruire dell’impianto saranno anche gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado al plesso Miuli.

“Con gli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi 6 mesi abbiamo provveduto a correggere le criticità negli istituti scolastici della città. I lavori – spiega l’assessore all’istruzione ed alla cultura Adolfo Stellato – hanno consentito, laddove necessario, la sistemazione delle coperture degli edifici, dei servizi e la riparazione di alcuni guasti all’impianto di riscaldamento. Con le squadre di manutenzione presenti ogni giorno nelle strutture ci siamo impegnati a trovare soluzioni veloci per assicurare lo svolgimento delle lezioni in serenità. Tutto questo di pari passo con lo sforzo compiuto per erogare i buoni libro a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta”

“Adesso – aggiunge Adolfo Stellato – siamo pronti a programmare un piano di manutenzione straordinaria che migliorerà ulteriormente i complessi scolastici”.

“Il costante monitoraggio degli edifici – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – ci ha consentito di individuare le criticità e di stilare un programma di interventi utili per evitare intoppi allo svolgimento delle attività didattiche. Rendere nuovamente fruibile una palestra non è solo un dovere per un’amministrazione comunale ma è un imperativo etico per rendere democratico lo svolgimento delle attività sportive, utili al benessere fisico e psicologico dei nostri ragazzi”.