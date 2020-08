Il primo atto del viceprefetto Roberto Esposito, nuovo commissario prefettizio del Comune di Marigliano orfano dell’ex sindaco Antonio Carpino, sono i decreti con i quali vengono assegnati, in piena continuità, gli incarichi di posizione organizzativa.

Con questo termine si intende la posizione di lavoro che, ai sensi dell’art. 13 e ss. del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 21/05/2018, richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione

professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Confermati tutti i responsabili di settore con l’aggiunta dell’attribuzione al Segretario Generale, dott. Tommaso De Girolamo, della responsabilità dell’Ufficio di Staff:

Dott. Guglielmo Albano per il settore I (Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Elettorale, Statistica, Informatica, e Punto Inps);

Angelo Buonincontri per il settore II (Personale, Cultura, Urp, Informagiovani, Affari generali, Anagrafe e Stato Civile, Siad, Gabinetto del Sindaco, Politiche Giovanili, Biblioteca, Archivio, Servizi Cimiteriali e Sport);

Ing. Andrea Ciccarelli per il settore III (Suap, Attività Produttive, PIP, Patrimonio, Datore di Lavoro, Ecologia e Verde Pubblico);

Dott. Pasquale De Stefano per il settore V (Ragioneria, Controllo di Gestione, Economato e Tributi);

Magg. Emiliano Nacar per il settore Polizia Municipale e dei servizi, Protezione Civile, Ufficio passi, Vicesegretario e Ambiente.

L’unica novità riguarda il settore IV (Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione, Cimitero-Lavori Pubblici) per il quale è stata nominata l’ingegnere Rosalba Di Palma che prende dunque il posto dell’architetto Sabato Esposito, vacante da quasi venti giorni dopo il suo trasferimento presso il Comune di Pomigliano d’Arco.

Gli incarichi in questione varranno fino alla nomina di un prossimo sindaco, atteso in seguito alle imminenti elezioni comunali, e comunque per non più di 90 giorni dai decreti appena pubblicati dal commissario Esposito.