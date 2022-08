Marigliano, polizia sequestra piscina abusiva: era stata appena costruita

By

MARIGLIANO – Non si ferma la polizia locale di Marigliano neanche in prossimità di Ferragosto. Nella giornata di oggi in località Lagnuolo è stata sequestrata una piscina di recentissima realizzazione e completamente abusiva.

Da domani, come evidenziato dal comandante saranno predisposti serrati controlli antincendio e sulle discariche ancora rimaste nelle campagne. In tre anni sono stati raggiunti risultati importanti con la bonifica 600.000 kg di rifiuti grazie ad una sinergia unica con ufficio ambiente e con ing. Ciccarelli.

Nella giornata di Ferragosto saranno controllati anche i condomini e il conferimento dei rifiuti.