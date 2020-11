Marigliano, polemica in seno alla maggioranza dopo l’annuncio della giunta comunale

Perché al di là dei nomi, qualche domanda legittima viene da porsela. È giusto riconfermare un assessore, con la stessa delega, nonostante il lavoro svolto negli ultimi quattro anni (dal 13 aprile 2016 al gennaio 2020) non sembra aver inciso particolarmente sul miglioramento dei servizi? È corretto scorporare settori fondamentali come urbanistica e lavori pubblici, oppure ecologia e ambiente, o questo comporta un’assenza di visione? E soprattutto, se queste separazioni vengono operate solo al fine di soddisfare le esigenze delle pedine da muovere sullo scacchiere politico, si fa davvero il bene della città (prima di tutto)?

Insomma, la montagna ha partorito il classico topolino? Questo ovviamente lo vedremo, innanzitutto augurando buona fortuna all’amministrazione: ne avrà davvero bisogno, considerate le premesse.

“Dispiace registrare sghignazzanti emoticons, provenienti proprio da persone che non solo non potrebbero, ma non dovrebbero farlo, per rispetto della dignità. Ma forse parlo di valori loro sconosciuti? Spero per loro che non sia così. Mi sono sempre assunto le responsabilità delle mie azioni, pronto a subirne le conseguenze. Quanto dico non è per fanatismo mediatico, vocabolo che non fa parte della mia storia personale, ma solo per estremo rispetto di me stesso e degli impegni morali presi con la gente”, sottolinea il consigliere Canzerlo in un altro post di questa mattina, in replica alle reazioni di alcuni compagni di partito, nonché consiglieri comunali eletti. Per il momento, tuttavia, non si registrano repliche alle parole dell’avvocato, che senz’altro faranno discutere. In tal senso sarà tutto da vivere il primo consiglio comunale, previsto in prima convocazione sabato 14 novembre, alle ore 10. C’è da modificare l’art. 24 dello statuto comunale e affidare un nuovo assessorato, per il quale trapela anche qualche nome: sarà magari una donna e a lei verrà affidata la delega alle politiche sociali (oggi appannaggio del vice sindaco Mautone)? Ma soprattutto, sarà del PD?

Intanto il sindaco Jossa fa sapere di essere risultato negativo a un tampone: “Tuttavia sono in isolamento fiduciario per essere stato a contatto diretto con una persona risultata positiva. Sto bene e farò un altro tampone tramite l’ASL tra qualche giorno. Intanto in città il contagio cresce in maniera non esponenziale, ma cresce. Io continuo a seguire H24 da casa tutte le emergenze, voi tutti fate la vostra parte: aiutateci ad aiutarvi”. Nel corso dell’intervento mattutino il primo cittadino si è soffermato anche sulla scelta degli assessori, sottolineando che “ci sono presenze politiche storiche che a settembre si sono sottoposte al giudizio dei cittadini e che hanno avuto una riconferma di consenso: per questo è giusto che abbiano visibilità e possibilità di mettere in azione il loro impegno anche elettorale”. Una disamina che aiuta a interpretare le scelte di Mautone e Coppola, ma che non sembra giustificare la nomina di Cerciello, giunto secondo nella sua lista Impegno Civico, e per questo non eletto nemmeno in consiglio comunale.

Una nota di colore finale riguarda proprio Michele Cerciello: sia lui che Filomena Iovine, grandi protagonisti, in consiglio comunale, dell’opposizione all’amministrazione dell’ex sindaco Antonio Carpino, sono diventati assessori all’urbanistica in due comuni importanti del territorio, Marigliano e Pomigliano d’Arco.