Marigliano, lavori abusivi in un ristorante con piscina e B&B: c’è il sequestro

MARIGLIANO. Nuovo e massiccio intervento sugli abusi edilizi della polizia locale di Marigliano . Masserie abusive e parti di strutture di ristorazione completamente abusive.

Durante un sopralluogo avvenuto circa 20 giorni fa si sono riscontrati porticati interamente abusivi strutture usate per la ristorazione sale interne una piscina e delle stanze al primo piano ove è stata effettuata una attività di affittacamere.

Un sopralluogo complesso effettuato in sinergia con ufficio tecnico e grazie al monitoraggio effettuato con i droni in uso alla agenzia di sviluppo area nolana. A dare la notizia della convalida di un importante sequestro avvenuto tre settimane dopo la la sua esecuzione il comandante della Polizia locale di Marigliano magg. Emiliano Nacar: ” è stato importante descrivere una complessa attività di indagine con l’uso per la seconda volta in questo caso dei droni per mappare le superfici abusive e datare la storicità dell’abuso.

La convalida non era scontata ma è un tassello importante del massiccio lavoro che si sta facendo per il contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio . Siamo a 89 sequestri in un anno”.