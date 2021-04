Riceviamo e pubblichiamo dall’agenzia Factotum

Factotum la lancia un messaggio importante in un periodo storico difficile: la musica come punto di un nuovo inizio. Il Concertone del 1° Maggio sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme Facebook ed Instagram.

Quest’anno, Factotum – agenzia di comunicazione, videoproduzione, spettacoli, eventi e social network – afferente al ramo Bready Group, lancia un messaggio importante in un periodo storico difficile: ripartire, nel rispetto delle normative per contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2, indicando la musica come punto di un nuovo inizio.



Il Concertone del 1° Maggio, guidato dalla direzione artistica di Antonio Porcelli e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della città di Marigliano, sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme Facebook ed Instagram.

La line up del Concerto del Primo Maggio 2021, vedrà esibirsi – dalle ore 11:00 alle ore 19:00 – un ginepraio di giovani musicisti del panorama locale con un repertorio ricco e variegato.

Gli artisti: Luca Notaro, Kya, Peppe Ramons, Annibale, Chiara Ranieri, Gennaro Morra, Vincenzo Sesto & Fabiana Russo, Ciro Castaldo, Luisa Iossa, Simple Mood, Tony Trumpet, Michele Durante & Lorenzo Ferrara dei Muràl e Civico97, avranno a disposizione un set televisivo che l’agenzia ha realizzato appositamente.

Tanti saranno i giovani della Lab Factotum coinvolti nell’organizzazione dell’evento;

“addetti ai lavori” che garantiranno il rispetto delle normative Covid e la riuscita logistica del concerto.

“Dall’inizio della pandemia, la cultura – in ogni sua declinazione- è rimasta ferma.

Nonostante la situazione non si presenti ancora del tutto definita e la circolazione del virus è ancora alta in Italia ci è sembrato doveroso – sfruttando gli strumenti digitali a disposizione – mandare un messaggio di vicinanza al mondo dell’arte e della musica. I giovani talenti che si esibiranno hanno già compiuto una scelta ardua nel panorama nazionale: vivere di musica; questa scelta va valorizzata e incentivata con iniziative come queste. L’arte non è solo un modo per fare cultura ma è essa stessa la risposta poetica ai malesseri della vita che in questo periodo inficiano le nostre esistenze.” Queste le parole di Antonio Porcelli – responsabile dell’agenzia Factotum.

