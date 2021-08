Riceviamo e pubblichiamo

In data odierna a seguito di pattugliamento del territorio in prolungamento di via Sentino si rinvenivano rifiuti di vario genere, pericolosi e non, tra cui lattine in alluminio, vetro, legno, materiale in plastica, scarti di lavorazione edile. L’area oggetto di sequestro ha un’estensione di circa 500 metri quadrati.

Il nucleo tutela del territorio, composto dagli agenti a tempo determinato, rinviene ancora aree abbandonate oggetto di innesco e le pone sotto sequestro.

“Era quello che mi aspettavo- dichiara il comandante Nacar- riprenderemo a pattugliare il territorio e siamo sulle tracce dei piromani”.