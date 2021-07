Riceviamo e pubblichiamo.

In data odierna si è tenuta in Prefettura una riunione dei sindaci di 33 comuni tra area di Nola e non. L’area denominata Distretto Napoli Est sarà coordinata dal comandante della polizia locale di Marigliano Magg. Emiliano Nacar. Insieme all’area di Napoli est ci sarà quella di Napoli ovest e Caserta con altrettanti coordinati.

Lo scopo è di creare sinergia e coesione fra gli enti locali e le stesse polizie locali con scambio continuo di iniziative, idee e strategie per il contrasto all’abbandono di rifiuti ed ai roghi.

“Di questo riconoscimento – dichiara il comandante Nacar- ringrazio innanzitutto il dottore Romano, viceprefetto incaricato alla terra dei fuochi, e l’agenzia di sviluppo dell’area nolana per l’immenso lavoro fatto negli ultimi due anni con un protocollo unico in Italia, insieme a tutta l’amministrazione comunale.

Lo scopo sarà quello di interagire con le strutture senza sovrapposizione gerarchica e intensificare le azioni anche con il prezioso aiuto dell’ esercito e dei suoi contingenti.”