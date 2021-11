Giovedì 18 Novembre, a Marigliano, si svolgerà un incontro organizzato dalla Federazione Islamica della Campania, volto a promuovere la dialettica interreligiosa al fine di creare una rete basata sulla condivisione di valori comuni.

“Il dialogo interreligioso come strumento di integrazione civile e sociale” è il titolo del convegno che si terrà presso l’aula consiliare della casa comunale mariglianese alle ore 17:30. L’amministrazione comunale, attraverso il patrocinio morale, ha voluto mostrare la sua sensibile presenza su una tematica di profonda attualità.

Un’occasione per discutere su come agevolare l’integrazione degli immigrati nel tessuto politico e sociale del territorio.

Attraverso lo strumento nobilissimo del dialogo, lo scopo sarà anche quello di favorire momenti di confronto e scambio tra culture distanti e eterogenee.

L’evento vedrà la partecipazione:

del Prefetto di Napoli | Dott. Palomba;

del Vescovo di Nola | Mons. Marino;

del Console Generale del Regno del Marocco | Dott. Naji;

e del Sindaco di Marigliano | Avv. Giuseppe Jossa.

Previsti inoltre gli interventi del prof. Scognamiglio – Docente della Pontificia Facoltà di Teologia Italia Meridionale – e del dr. Cozzolino – Presidente della Federazione Islamica Campania.

I lavori del convegno saranno presentanti dall’Assessore alle Politiche Sociali di Marigliano, dott.ssa Rosanna Palma.

Saranno presenti le più alte cariche civili, religiose e politiche del territorio.