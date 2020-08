Alla fine il Partito Democratico ha sciolto la riserva: dopo giorni di accesi confronti e riflessioni politiche viene ufficializzato in questi minuti il nome del nuovo candidato alla carica di sindaco per la città di Marigliano, recentemente sconvolta dall’arresto e dalle dimissioni dell’ex primo cittadino Antonio Carpino.

A prendere il suo posto nella imminente campagna elettorale (commissario permettendo) per le amministrative di settembre sarà un altro avvocato: Giuseppe Jossa. Classe ’73, a detta di molti Jossa è un politico di qualità: oltre a essere stato consigliere comunale nel corso dell’amministrazione Carpino, attualmente è consigliere metropolitano e capogruppo PD presso il consiglio della Città Metropolitana di Napoli.

Questa la nota con la quale la segreteria metropolitana del PD Napoli ha comunicato ufficialmente il sostegno alla candidatura di Jossa: “Il Partito Democratico di Napoli riconosce in Giuseppe Jossa, capogruppo del PD in città metropolitana, la figura capace di consolidare l’offerta politica per la città di Marigliano. Insieme alle forze politiche che vogliono intraprendere un percorso di impegno per il bene della città, lavoriamo per mettere in campo una compagine politica unitaria e fattiva che riscatti e riconosca i risultati ottenuti ed i traguardi da raggiungere nell’interesse della collettività. Siamo certi che tutte le forze che hanno a cuore il destino di Marigliano sapranno con noi costruire in maniera collegiale questo percorso politico”.

Dunque Jossa ha avuto la meglio sull’attuale presidente del consiglio comunale, Vito Lombardi, anch’egli in odore di candidatura. Ora si attendono le reazioni delle altre forze politiche alla notizia che scuote questa placida domenica d’agosto.

(foto da Facebook)