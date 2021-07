A dare la buna notizia alla città è il parlamentare Paolo Russo. Grande la soddisfazione del sindaco Peppe Jossa.

“Quando si lavora per i cittadini- scrive Paolo Russo su Fb- e si mettono in campo le migliori energie per disegnare un futuro fatto di rispetto per la dignità delle persone e dell’ambiente i risultati non tardano ad arrivare. Il Governo nazionale ha destinato a Marigliano 15 milioni di euro per trasformare tutta la città: dal centro storico a Pontecitra. Grazie alla qualità dei progetti realizzati a costo zero e con tanto impegno di Anna Terracciano Assessorato Pianificazione Territoriale, Rigenerazione Urbana ed Ambientale la nostra città é tra le 271 ritenute ammissibili al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare del Ministero per le Infrastrutture per riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. I progetti saranno finanziati con appositi fondi ai quali sono stati aggiunti i 2,8 miliardi del PNNR: c’è ancora qualcuno che dice che le risorse non arrivano al sud? Misurino pure le cifre e vedranno che nelle assegnazioni finali al Sud arriverà il 40% del totale.

Un’Alta Commissione istituita presso il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha promosso la nostra idea di città.

Finalmente Marigliano torna al centro delle politiche nazionali ed era ora dopo anni bui!

Grazie Draghi, grazie Carfagna, grazie Giovannini”.