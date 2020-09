Marigliano, con premura e rigore si torna a scuola: tra oggi e domani le riaperture

Finalmente riparte la scuola in città: da oggi, dopo i mesi di chiusura degli istituti e di sospensione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria, può ufficialmente riprendere la didattica in presenza, accantonando (si spera definitivamente) la distanza sociale, fisica e istituzionale.

Si ricomincia, sì, ma non dappertutto: a Faibano, per esempio, presso la primaria “Mons. N. Esposito”, con una circolare sono stati informati i genitori del fatto che il plesso aprirà solo domani, in virtù di un tempo maggiore richiesto per la sanificazione degli ambienti. Quasi tutto pronto anche altrove: il Comune ha consegnato in tempo utile le scuole sanificate, come da accordi presi tra le istituzioni in sede di consigli d’istituto. Quasi tutto pronto anche altrove: il Comune ha consegnato in tempo utile le scuole sanificate, come da accordi presi tra le istituzioni in sede di consigli d’istituto. Nel frattempo arrivano i saluti dei dirigenti scolastici alle prese con l’inaugurazione effettiva del nuovo anno. Tania Iasevoli, nuovo dirigente del Primo Circolo Didattico “G. Siani” è stata la prima, ieri: “Tutti gli orari e gli accessi diversificati per ciascun plesso sono consultabili sula homepage del sito istituzionale. Buon anno scolastico a tutta la comunità”. Tuttavia anche la sua scuola riaprirà i battenti solo domani, venerdì 25 settembre, quando toccherà a tutte le classi e i plessi della scuola Primaria e ai soli bambini di tre anni e di nuovo inserimento della scuola dell’Infanzia del Plesso “Gigante” e “Settembrini”. Da lunedì 28 settembre, poi, entreranno regolarmente tutte le classi Primaria e sezioni dell’Infanzia.

Operativi anche presso il Liceo C. Colombo, da cui arrivano i saluti istituzionali del dirigente scolastico Nicoletta Albano, che scrive: “In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, mi è gradito porgere ai docenti e al personale tutto della scuola, agli studenti e alle loro famiglie, i migliori auguri affinché il percorso culturale e formativo, a cui tutti insieme concorriamo, possa essere portato avanti con reciproco impegno e soddisfazione.

Dovremo convivere con regole di sicurezza da rispettare e con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari, ma la scuola, insieme alle famiglie, ha il compito di istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze, trasformandole in competenze.

Siamo pronti a riprendere quelle relazioni umane, su cui si fonda e si costruisce il percorso formativo dei nostri alunni, e a favorire un clima positivo e motivante anche in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo.

Si riparte in sicurezza, grazie ad un grande lavoro di squadra, mettendo in campo gli strumenti e le competenze a nostra disposizione all’insegna di una ritrovata socialità, per non spezzare il filo delle relazioni e garantire continuità al prezioso ruolo educativo e formativo della scuola.

Auspico, pertanto, il contributo attivo e responsabile di tutti noi, per la creazione di ambienti di studio e di lavoro salubri, accoglienti e sereni, rispettosi delle regole e dei ruoli, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Comunità di apprendimento, aperta al confronto, al dialogo e ai bisogni educativi dei nostri studenti.

Un saluto al Dsga e a tutto il personale non docente, cui rivolgo un ringraziamento per la loro attività indispensabile di supporto e di collaborazione, offrendo le condizioni di un ambiente sicuro e favorevole allo studio.