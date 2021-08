No Banner to display

Riceviamo e pubblichiamo dal comando polizia local di Marigliano

Stamattina, verso le ore 9.30 circa, il Comandante della Polizia Locale di Marigliano si è recato in via Mazzini, alla filiale del banco di Napoli, dove ha soccorso una persona anziana stesa in terra. Mentre stava camminando sulla pedana appoggiandosi alla grata passamano della rampa di accesso della filiale, la grata ha ceduto sganciandosi completamente dall’asse e, reclinandosi, la persona anziana è caduta. Unitamente al Comandante è intervenuto anche il sindaco che si è precipatato per un primo soccorso.

È stato così allertato il 118 per il trasporto del settantenne all’ospedale di Nola e nell’immediatezza, con l’intervento del nucleo di polizia edilizia, la pedana è stato posta sotto sequestro.