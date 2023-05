Marigliano, bonus idrico erogato a 669 famiglie

MARIGLIANO – Acqua, a Marigliano il bonus idrico sarà erogato per 669 famiglie. Il sindaco Peppe Jossa: “Bene la direzione etica imboccata dall’Eic”

Le 669 famiglie di Marigliano che hanno fatto richiesta del bonus idrico integrativo riceveranno uno sconto in bolletta pari a 50 euro per ogni componente del nucleo familiare per un massimo di 200 euro. Lo ha disposto il consiglio di distretto sarnese vesuviano dell’ente idrico campano.

La misura sarà applicata nel corso del 2023 all’esito delle verifiche effettuate.

“La collaborazione istituzionale, la sensibilità mostrata dai componenti del consiglio di distretto, a cominciare dal nostro delegato Maurizio Monda, fino al coordinatore Raffaele Coppola ed al presidente dell’EIC, Luca Mascolo, hanno favorito l’applicazione di un’iniziativa che in maniera tangibile viene incontro alle famiglie che oggi, per via di una congiuntura economica negativa, sono costrette a fare i conti con risorse non sempre sufficienti a far fronte alle spese ricorrenti ed alle esigenze quotidiane.

Il bonus idrico integrativo si aggiunge agli altri provvedimenti per tendere una mano ai cittadini e va – sottolinea il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa – nella direzione di un percorso etico auspicato e sollecitato”.