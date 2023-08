Marigliano, agenti aprono sacchetti e scoprono zozzoni: 5 multe in poche ore

MARIGLIANO – Continua la lotta serrata al non corretto conferimento dei rifiuti da parte della polizia locale di Marigliano e dell’ufficio ecologia .

In un altra settimana altre cinque sanzioni contestate lungo le strade di marigliano aprendo i sacchetti della raccolta con gli operai della ditta e punendo chi non differenzia in modo corretto .

“A settembre ricominceremo con i condomini – dichiara il comandante Nacar – sperando di abbassare finalmente il dislivello e di portare la differenziata a livelli da città moderne. Le critiche sterili non interessano . Non ci fermiamo”