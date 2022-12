Marigliano a luci rosse, 10 telecamere per beccare i clienti delle prostitute

MARIGLIANO – Sul finire del 2022 le attività della polizia locale si sono di nuovo concentrate su truffe ed elargizioni indebite di soldi comunali con indagini accurate .

Sul fronte della sicurezza tuttavia si sono messi a segno i colpi più importanti.

Nei prossimi due mesi saranno restituite le dieci telecamere dell’ area PIP vandalizzate

Secondo quanto evidenziato dal comandante “con più forza ritorneremo a combattere il racket della prostituzione e gli sversamenti illeciti ormai diminuiti sensibilmente.

Non abbiamo ceduto ad un attacco vile contro il nostro controllo e come promesso abbiamo cercato di impegnare tutte le somme per azionare di nuove le telecamere nell’ area PIP.

Infine ma ancora più importante nei primi giorni di gennaio come promesso dalla amministrazione comunale impianteremo 4 telecamere a Pontecitra ponendo fine definitamente allo sversamento dei rifiuti e approntando servizi più forti di controllo del territorio con la presenza di più agenti”