Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Mariglianella.

l Sindaco Dott. Arcangelo Russo, il Presidente del Consiglio Tommaso Esposito, il Vice Sindaco e Assessore allo Sport e Spettacolo, Felice Porcaro, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Lina Ottaiano, nella giornata di giovedì 17 dicembre 2020, presso la casa Comunale hanno avuto la visita dell’artista e scrittore Giuseppe Esposito ‘Sirio’, il quale, avendo recentemente pubblicato la sua ultima opera “I Gol Azzurrissimi”, Edizioni Mea di Napoli, ha fatto omaggio di una copia all’Amministrazione Comunale di Mariglianella. Nel libro sono raccontati “I gol più significativi e belli realizzati dai campioni che hanno indossato la maglia azzurrissima del Napoli dal 1926 a oggi”. L’autore, Giuseppe Esposito ‘Sirio’, classe 1963, nato a Marigliano, residente a Mariglianella, sposato con Rosa Ottaiano con la quale ha due figli, padre di è laureato in “Pittura e in Arti visive e discipline dello spettacolo” all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

“Questo libro è nato su commissione delle edizioni MEA di Napoli per il tifoso napoletano ed in tempi brevi per poterlo pubblicare nel periodo natalizio. In esso viene rievocata la storia calcistica del Napoli attraverso i gol più belli del club, dal primo in assoluto, di Paolo Innocenti del 1926, passando per il gol del primo idolo dei tifosi del Napoli, Attilio Sallustro, nel 1927, giungendo all’era di Maradona, passando poi per il Purgatorio delle Serie C e B, quindi arrivando alla riconquista della Serie A e fino ai giorni nostri con il team calcistico guidato sul campo dal Capitano Lorenzo Insigne con il “Tridente” che ci farà ancora sognare: Politano, Lozano e Hosimhen”.

Il libro, scritto ed illustrato, dalla copertina ai ritratti dei goleador, dallo stesso Giuseppe Esposito ‘Sirio’, si apre con un riferimento alla poetica del gol nell’esergo di Pier Paolo Pasolini, poi reca la dedica “a mia moglie Rosa. Ai miei figli: Domenico e Flavio. Ai miei nipoti: Nello e Giulia”, la prefazione di Antonio Giordano, la nota dell’autore, la postfazione di Massimiliano Alvino, le interviste a Canè e Gianni Improta.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha rivolto “al nostro pregiato concittadino, l’artista Giuseppe Esposito ‘Sirio’, i complimenti per la sua opera con la quale dà ulteriore prova del sua eccellente creatività, coniugando l’arte della parola scritta insieme al gesto pittorico e così producendo un’opera che racconta ed illustra la storia del Calcio Napoli con i suoi protagonisti. Lo ringrazio a nome personale e dell’Amministrazione Comunale per l’omaggio reso e di tutta la Comunità di Mariglianella di cui è esemplare cittadino e gli auguro ogni successo nella su proficua carriera artistica”.