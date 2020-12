Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Mariglianella

L’Amministrazione Comunale di Mariglianella guidata dal Sindaco Dott. Arcangelo Russo, il quale ha delegato alle Politiche Sociali l’Assessore Lina Ottaiano, tramite gli uffici compenti ha attivato le procedure per la concretizzazione della rinnovata solidarietà alimentare prevista dal D. L. n. 154 del 23 novembre 2020 “Decreto Ristori Ter” per le restrizioni dovute alla persistente emergenza sanitaria da Covid 19.

Con la determina n. 277 del 4 dicembre 2020 il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Francesco Principato, ha approvato sia lo schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali .disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020”, sia lo schema di “Avviso pubblico per i Beneficiari dei Buoni Spesa, con relativa istanza ed allegati”.

I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, potranno fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email: [email protected] , entro le ore 12:00 del 10 Dicembre 2020.

Ciascun esercente inserito nell’elenco che sarà pubblicato per il 15 dicembre 2020 e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di Mariglianella, provvederà alla consegna, in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di card elettronica, buoni pasto o altra forma di titolo equivalente.

I cittadini, in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare un’apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet istituzionale, all’indirizzo http://www.comune.mariglianella.na.it/. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse, entro le ore 12:00 del giorno 10 Dicembre 2020, a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected], oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mariglianella.

Il Sindaco Dott. Arcangelo Russo e l’Assessore alle Politiche Sociali, Lina Ottaiano, hanno ricordato che “questa Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme vigenti, e dell’ultimo DPCM del 30 novembre 2020, sta dando celere continuità agli aiuti in favore dei cittadini in condizioni di disagio economico aggravato dalle correnti restrizioni messe in atto per contenere il contagio da Covid 19. Il sostegno alle loro esigenze primarie avverrà tramite la distribuzione di buoni spesa o assimilati, con importo commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico residente nel territorio del Comune di Mariglianella. Intanto resta l’invito ad evitare spostamenti inutili e gli assembramenti, indossare la mascherina, lavarsi le mani ed usare il gel igienizzante. Tutti uniti, anche con il contributo della Comunità di Mariglianella, vinceremo la battaglia contro la Pandemia da Covid 19”.